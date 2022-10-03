Qualcomm и Intel разрабатывают 6-нм беспроводные чипы для Wi-Fi 7

Хотя компания MediaTek объявила, что ее решение на базе Wi-Fi 7 будет доступно в начале следующего года, отрасль ожидает, что настоящий период принятия этого стандарта беспроводной связи придется на 2023-2024 годы.
Популярные статьи
- Российская инновационная военная экипировка солдата будущего получила название “Легионер”
- Скоро микроэлектронику, чипы и микросхемы будут массово печатать на 3D-принтерах, что снизит их цены многократно
- Спустя 8 лет наблюдений за дальним космосом, NASA «приземлило» уникальный Boeing 747SP с телескопом SOFIA
Свежие комментарии