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Qualcomm и Intel разрабатывают 6-нм беспроводные чипы для Wi-Fi 7

Qualcomm и Intel разрабатывают 6-нм беспроводные чипы для Wi-Fi 7

Хотя компания MediaTek объявила, что ее решение на базе Wi-Fi 7 будет доступно в начале следующего года, отрасль ожидает, что настоящий период принятия этого стандарта беспроводной связи придется на 2023-2024 годы.

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