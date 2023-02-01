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Pais: Испания планирует поставить Украине танки Leopard 2A4

Испания планирует поставить Украине танки Leopard 2A4. Об этом сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источники в правительстве страны.

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