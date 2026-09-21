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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Королева нуара: великолепная «плохая девчонка» Клео Мур

Королева нуара: великолепная «плохая девчонка» Клео Мур

Фильмы в жанре нуар не так известны широкой общественности, как маститые кинокартины. В середине XX века их показывали в качестве «разогрева» в кинотеатрах перед основным фильмом, и поэтому относили к категории B.

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