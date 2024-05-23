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Полтапов о ЦСКА в плей-офф: «Если бы удача от нас немного не ушла, то прошли бы «Локомотив». Мы играли намного лучше, чем всю регулярку» 

В первом раунде армейцы проиграли «Локомотиву» (1-4). — ЦСКА оба Кубка Гагарина при Сергее Федорове выиграл похожим образом — очень посредственно проводил регулярный чемпионат и резко прибавлял к плей-офф, где часто на морально волевых вытаскивал тяжелые матчи и серии.

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