Лишившаяся кистей Маргарита Грачева стала мамой в третий раз

Жительница Петербурга Маргарита Грачева, которой экс-супруг отрубил кисти рук, родила третьего сына. Лишившаяся кистей Маргарита Грачева стала мамой в третий разМаргарита Грачева стала известной благодаря трагичным событиям и своей силе духа.