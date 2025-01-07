Премьер Дании Фредериксен о передаче США Гренландии: остров не продаётся

Гренландия принадлежит гренландцам, остров не продаётся. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя призывы избранного президента США Дональда Трампа передать остров под американское управление.
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