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Премьер Дании Фредериксен о передаче США Гренландии: остров не продаётся

Премьер Дании Фредериксен о передаче США Гренландии: остров не продаётся

Гренландия принадлежит гренландцам, остров не продаётся. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя призывы избранного президента США Дональда Трампа передать остров под американское управление.

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