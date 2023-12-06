В коммуналке на Гороховой вечеринка закончилась жёстокой поножовщиной

Одного из участников увезли в Мариинскую больницу с колото-резанными ранами. Алкогольная вечеринка в одной из комнат коммунальной квартиры на Гороховой улице в Петербурге закончилась жёсткой поножовщиной.
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