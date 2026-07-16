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Уехавший в США комик Поперечный* признался в любви к России

Уехавший в США комик Поперечный* признался в любви к России

Стендап-комик Данила Поперечный* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), покинувший Россию после начала специальной военной операции и впоследствии внесённый Минюстом в реестр иностранных агентов, в очередной раз обратился к теме отношений с родиной.

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