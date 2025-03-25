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Царьград

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Школьники не только нашли, но и поймали сбежавшего подростка. Награды не хотят: "Каждый бы так поступил"

Школьники не только нашли, но и поймали сбежавшего подростка. Награды не хотят: "Каждый бы так поступил"

В Новороссийске подросток сбежал из дома. Нашли его не полиция и не волонтёры, а обычные школьники. Причём не только нашли, но и поймали.

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