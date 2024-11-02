Жительницы Алтайского края могут бесплатно пройти маммографию

Сделать это можно в краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики 2 ноября Жительницы Барнаула и Алтайского края могут бесплатно пройти маммографию 2 ноября, сообщили в краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики.
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