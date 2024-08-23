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Бойцы «Ахмата» уничтожили французский ЗРК Crotale дроном за 60 тысяч рублей

Бойцы «Ахмата» уничтожили французский ЗРК Crotale дроном за 60 тысяч рублей

Командир формирования "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что бойцы подразделения сожгли под Курском французский ЗРК Crotale.

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