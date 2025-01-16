Василий Мангазейский – первый сибирский святой

Юрий Ильинов

«Удар птиц в кабине»: Baza публикует расшифровку переговоров экипажа азербайджанского самолёта с российскими и казахстанскими диспетчерами В сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров аэропорта в Грозном с экипажем пассажирского самолёта Азербайджанских авиалиний (AZAL). Напомним, что самолёт потерпел катастрофу в районе аэропорта казахстанского города Актау 25 декабря 2024 года. Самолёт выполнял рейс Баку-Грозный. В результате катастрофы 38 человек погибли, 29, к счастью, выжили. По данным информационного портала Baza, в 7:37 экипаж самолёта Embraer 190 оповестил диспетчеров о том, что борт подходит по одному из эшелонов, добавив: «оба GPS потеряны, просим векторение для NDB захода». Грозненский диспетчер, отвечая экипажу самолёта, подтверждает информацию о том, что самолёт опознан и что нужно осуществить снижение до 1100 м. Азербайджанский экипаж подтверждает снижение. Далее следует обмен информацией технического характере и снижение самолёта сначала до 900 м, затем до 700 м. В 7:51 диспетчер сообщает, что огни взлётно-посадочной полосы включены. Экипаж через пару минут: Уходим на второй круг, нестабилизированный заход. В 7:56 экипаж вновь говорит о потере двух сигналов GPS и просит осуществить векторение. Диспетчер в 8:01 говорит о том, что на радаре не наблюдает азербайджанский борт. После этого экипаж сообщил о том, что осуществил набор высоты до 1500 м. Диспетчер сообщает о том, что видимость в районе аэропорта около 3300 м. В 8:08 следует команда на снижение до 500 м. При этом экипаж подтверждает такое намерение, а «вышка» сигнализирует, что высота уже менее 500 м – 340. В ответ на это экипаж заявляет, что по их данным высота больше. В 8:12 экипаж заявляет, что вновь набирает высоту 900 м и начинает уходить на запасной аэродром – Баку. Через полторы минуты экипаж информирует диспетчера о попадании в самолёт птицы. Диспетчер призывает ускорить набор высоты. Экипаж (8:16): Грозный, отказало управление. Удар птиц в кабине... Удар птицы, и в кабине два кресла взорвались. В 8:17 экипаж заявил, что берёт курс на Минводы. При этом экипаж заявляет, что управление теряется, а также говорит о повышении давления в кабине. Ещё через несколько секунд командир экипажа просит дать сводку о погоде в Махачкале и заявляет о намерении вести самолёт туда. Экипаж (8:22): У нас гидравлика отказала. С 8:27 переговоры с экипажем самолёта AZAL ведут ростовские диспетчеры. Экипаж заявляет, что следует в Баку – аэропорт вылета. В 8:29 борт сообщает Ростову, что управление отказало. Экипаж отмечает, что лететь выбранным курсом может быть небезопасно из-за относительно малой высоты и рельефа местности. Диспетчер в 8:37: Будет возможность сообщить остаток топлива и какие двигатели попала птица. Борт отвечает, что двигатели работают, но есть отказ системы управления элеронами и рулём высоты. В 8:40 экипаж даёт понять, что собирается идти в сторону казахстанского Актау. Добавляется, что на аэродроме могут потребоваться пожарные и врачи. В 8:51 борт сообщает о нехватке кислорода. Через минуту экипаж: У нас ситуация такая. Кислород заканчивается в кабине пассажирской. Значит, там взорвался кислородный, по-моему, баллон. А, значит, запах топлива идёт. А, пассажирам некоторым... а, значит, теряют сознание. Разрешите, мы пойдём на меньшей высоте? Около 9:00 связь с бортом принимает «вышка» в Актау. Экипаж сообщает о том, что начинает заходить на посадку визуально. В 9:21 диспетчер заявил о том, что посадку аварийному борту разрешает. Экипаж подтверждает, что понял услышанное. В 9:27 связь с бортом прерывается. Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Россию принести извинения и наказать виновных за крушение самолёта. Также стоит напомнить, что утром 25 декабря на объекты на территории Чеченской Республики РФ осуществлялась атака украинских дронов. Расследование причин катастрофы продолжается. Участвуют в нём российские, азербайджанские, казахстанские и бразильские специалисты. Желают к расследованию подключиться и британцы.