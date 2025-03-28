ВС РФ ударили восемью дронами «Герань-2» по цеху с дронами ВСУ под Харьковом

Российские войска, используя восемь дронов «Герань-2» нанесли удар по цеху с производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Богодухов Харьковской области.
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