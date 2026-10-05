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Царьград

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Инна Михайлова указала на снижение интереса к концертам Стаса

Инна Михайлова указала на снижение интереса к концертам Стаса

Инна Михайлова, супруга Стаса Михайлова, в Instagram (запрещён в РФ) указала на снижение интереса к его концертам, сообщив о полупустом зале во Владивостоке.

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