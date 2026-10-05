Инна Михайлова указала на снижение интереса к концертам Стаса

Инна Михайлова, супруга Стаса Михайлова, в Instagram (запрещён в РФ) указала на снижение интереса к его концертам, сообщив о полупустом зале во Владивостоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ "Мне скучно": Мак...
- Если это не сенса...
- Госдума отклонила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым