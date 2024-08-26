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КДК накажет «Спартак» за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» на матче в Санкт-Петербурге

В матче 6-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью (0:0). Во время игры болельщики красно-белых скандировали: «Зенит» – позор российского футбола!» «По материалам СМИ рассмотрим поведение болельщиков «Спартака» в матче против «Зенита», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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