КДК накажет «Спартак» за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» на матче в Санкт-Петербурге

В матче 6-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью (0:0). Во время игры болельщики красно-белых скандировали: «Зенит» – позор российского футбола!» «По материалам СМИ рассмотрим поведение болельщиков «Спартака» в матче против «Зенита», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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