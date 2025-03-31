Высокопоставленный немецкий политик признал, что санкции наносят больший вред ЕС, чем Москве

Германии следует обсудить смягчение санкций в отношении Москвы. Когда приходит понимание, что они ослабляют вводящего их больше, чем противника, тогда следует задуматься, правильно ли они вводятся, считают политики в ФРГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии