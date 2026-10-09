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За рулем

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Перечислены важные правила перехода на зимние шины для безопасной езды

Перечислены важные правила перехода на зимние шины для безопасной езды

Штраф в 500 рублей за стертый протектор – далеко не самая крупная неприятность, которая может поджидать водителя, вовремя не сменившего резину.

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