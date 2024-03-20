Ревматические заболевания, связанные с проблемами деторождения – Rheumatology

Новая статья в научном журнале «Rheumatology» показывает, что ревматические заболевания могут привести к репродуктивным проблемам, хотя некоторые состояния оказывают более пагубное воздействие, чем другие.
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