Казахстанцам станет сложнее оформить новый кредит

Депутаты взяли в работу соответствующий законопроект и пересмотрят права заёмщиков. Народные избранники намерены ужесточить правила кредитования, которые коснутся не только заёмщиков, но и всех финансовых организаций.
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