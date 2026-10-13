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Чешский оборонный концерн CSG приобрёл 9,5% канадской MDA Space

Чешский оборонный концерн CSG приобрёл 9,5% канадской MDA Space

Чешская промышленная и оборонная группа CSG приобрела долю в 9,5% канадской MDA Space, став крупнейшим акционером компании, специализирующейся на спутниковых технологиях и космических системах.

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