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Медведев: все причастные к атаке в «Крокусе» будут целью для мести со стороны РФ

Медведев: все причастные к атаке в «Крокусе» будут целью для мести со стороны РФ

Все причастные к террористической атаке в концертном зале «Крокус сити холл» будут целью для мести со стороны Москвы.

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Комментарии
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М
ММ
Ракета упадет на Буданова- поверю!
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12 час.
Владимир Соловьев
СИДЕЛИ НА ВЕТКЕ ПАЛЬМЫ ДВА ПОПУГАЯ: МАКРОН И.............догадайтесь сами кто ещё!
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12 час.
Андрей Шишинов
Законодательно признать бывшую украину как террористическое образование. Признать всё руководство (как политическое так и военное) террористами и объявить их вне закона. Потом начинать планомерное уничтожение этих персонажей на любой территории, где они будут находится, даже на территории других стран. Как например делал израиль со своими учителями из немецкого рейха после войны.
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7 час.

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