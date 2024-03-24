Медведев: все причастные к атаке в «Крокусе» будут целью для мести со стороны РФ

Андрей Шишинов

Законодательно признать бывшую украину как террористическое образование. Признать всё руководство (как политическое так и военное) террористами и объявить их вне закона. Потом начинать планомерное уничтожение этих персонажей на любой территории, где они будут находится, даже на территории других стран. Как например делал израиль со своими учителями из немецкого рейха после войны.