Правда, пока только в Южной Корее Samsung начала распространение финальной версии оболочки One UI 9.0 на базе Android 17 для смартфонов Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra.
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