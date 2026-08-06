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Минус 40 кг за одну боевую задачу: российский военный - о штурме под Славянском

Минус 40 кг за одну боевую задачу: российский военный - о штурме под Славянском

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Российский военнослужащий с позывным Мобилей рассказал военному корреспонденту "Известий" Егору Кильдибекову, как его подразделение штурмовало и удерживало позиции под Славянском в течение полугода.

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