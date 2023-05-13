Урал в огне и дыму. Итоги недели РИА «Новый День»

Свердловская область за минувшую неделю пережила чрезвычайную ситуацию с лесными пожарами. Как уральцы спасали поселки и деревни от огня, почему начались массовые возгорания и когда уйдет смог – обо всем этом в традиционных итогах нашего агентства.