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Урал в огне и дыму. Итоги недели РИА «Новый День»

Урал в огне и дыму. Итоги недели РИА «Новый День»

Свердловская область за минувшую неделю пережила чрезвычайную ситуацию с лесными пожарами. Как уральцы спасали поселки и деревни от огня, почему начались массовые возгорания и когда уйдет смог – обо всем этом в традиционных итогах нашего агентства.

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