В Тыве и Адыгее сильнее всего выросли продажи ювелирных изделий за год

По данным Аналитического Центра SOKOLOV, по итогам первого квартала 2024 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 199 млрд рублей, что на 29,3% выше показателей аналогичного периода прошлого года.
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