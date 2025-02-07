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Командир Аид: "Когда спишь, даже не понимаешь, что полевки тебя погрызли"

Командир Аид: "Когда спишь, даже не понимаешь, что полевки тебя погрызли"

"Проявляют чрезмерную жестокость", "проводят казни пленных" – вот те обвинения, которые летят в адрес наших бойцов, в частности выбивающих врага в Курской области, с уст некоторых либеральных сил.

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