Когда нечего терять: первыми в БРИКС могут вступить Беларусь и Палестина

Кто крайний? На последнем саммите БРИКС в Казани были названы 13 потенциальных членов объединения. Список был составлен, основываясь на ситуации с бразильским вето по Венесуэле и с «включившими задний» Саудовской Аравией и Казахстаном.
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