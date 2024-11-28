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Тренер Татьяна Тарасова об Исинбаевой: не понимаю, что такого она сделала

Тренер Татьяна Тарасова об Исинбаевой: не понимаю, что такого она сделала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву после слов президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что считает спортсменку предателем Родины, передает Sport24.

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