Радикалы в Ботсване призывают закрыть военную базу США в стране

ЭЩ

Эдуард Щетинин

Янки в жёстком нокдауне и кровавыми соплями на разбитой роже! Черножопые не только в Америке последнее время сильно оборзели, но уже и чёрные рабы в Африке их бессовестно лупят. Янка, у тебя ещё есть время добровольно повеситься, иначе живьём сожрут!!!