Обеспокоенность военным присутствием Соединенных Штатов в Ботсване и Сообществе развития юга Африки (САДК) выразил глава радикального движения за экономическую эмансипацию «Борцы за экономическую свободу» (EFF) Джулиус Малема, 26 июля сообщает ботсванское издание Sunday Standard.
Радикалы в Ботсване призывают закрыть военную базу США в стране
Комментарии
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Николай Герасименко
Наверное правильнее называть их борцами с западным империализмом, а не радикалами.
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1 д.
ЭЩ
Эдуард Щетинин
Янки в жёстком нокдауне и кровавыми соплями на разбитой роже! Черножопые не только в Америке последнее время сильно оборзели, но уже и чёрные рабы в Африке их бессовестно лупят. Янка, у тебя ещё есть время добровольно повеситься, иначе живьём сожрут!!!
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13 час.
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