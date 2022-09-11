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  • cergei efremow
    Она любила и страдала,любила деньги и страдала от их недостатка.....В Самаре бывший д...

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самары с Днем города 11 сентября 2022 года

В день празднования 11 сентября жителей Самары поздравил губернатор региона Дмитрий Азаров. Он напомнил, что Самара является городом тружеником, удостоенным звания «Город трудовой доблести» за неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне.

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