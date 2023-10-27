Медвежий угол
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Медвежий угол

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Что делать с такой нерусской «русской» 282-й статьей УК РФ?

Что делать с такой нерусской «русской» 282-й статьей УК РФ?

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Комментарии
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m
magdoc21
Да Вы не только читать не умеете, но и думать, если отделяете партию от её вождя.
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10 час.
Андрей Бедный
Так и Гитлер не фашист, а нацист. Вы что мне доказать-то пытаетесь?
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10 час.
m
magdoc21
Так точно Гитлер и фашист, и нацист в одном лице. К сожалению ,  у  него есть последователи и в наше время.
Ответить
2 час.

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