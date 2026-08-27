"Снимаются в бункере": нардеп уличил Зеленского в создании фальшивых "героических" роликов

Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в фальсификации видеоматериалов из прифронтовых регионов, комментируя в телеграм-канале его недавний ролик, якобы записанный на въезде в Запорожье .