"Снимаются в бункере": нардеп уличил Зеленского в создании фальшивых "героических" роликов

Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в фальсификации видеоматериалов из прифронтовых регионов, комментируя в телеграм-канале его недавний ролик, якобы записанный на въезде в Запорожье .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии