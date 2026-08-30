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Пятый канал

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Первое достижение уже в кармане: дочь певицы Славы о звездном статусе

Первое достижение уже в кармане: дочь певицы Славы о звездном статусе

Дочь певицы Славы Александра Морозова призналась, что перестала пытаться дистанцироваться от известности своей матери и считает статус звездного ребенка частью своей жизни.

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