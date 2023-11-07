Женщина, годами отбивающаяся от сотен назойливых поклонников

ВА

Владимир Акулов

Отвергнутые поклонники - это , действительно, серьезная проблема для очень красивых женщин... Ведь бывают совершенно тупые и наглые мужики , от которых очень трудно отвязаться ... А уж если женщины побыла некоторое время с мучителем и давала ему *мёд* секса...Тогда у придурка происходит бетонная фиксация на данном сексуальном объекте , *его женщине* ... И он говорит *любимой * рабыне : "Развод - только через ТВОЙ труп "! А если женщина все же бросила постылого поклонники , - садист очень обижается ...Ведь коварная подруга повредила самооценку *мачо* ... Любовник может женщину зарезать или руки топором ей отрубить... Как это уже было недавно в Перьми... Мужикам , конечно , легче отшивать поклонниц... Мужикам всё легче... Не зря у мусульман-мужчин есть специальная молитва-благодарность Аллаху за то , что создал их мужчинами.