Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Женщина, годами отбивающаяся от сотен назойливых поклонников

Женщина, годами отбивающаяся от сотен назойливых поклонников

«Женщина, годами отбивающаяся от назойливых поклонников и перебирающая их десятками (сотнями), никогда не сможет понять, каково это - быть отвергаемым раз за разом, десятками-сотнями раз, многие годы.

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Чушь какая-то...
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1 д.
ВА
Владимир Акулов
Отвергнутые поклонники - это , действительно, серьезная проблема для очень красивых женщин... Ведь бывают совершенно тупые и наглые мужики , от которых очень трудно отвязаться ... А уж если женщины побыла некоторое время с мучителем и давала ему *мёд* секса...Тогда у придурка происходит бетонная фиксация на данном сексуальном объекте , *его женщине* ... И он говорит *любимой * рабыне : &quot;Развод - только через ТВОЙ труп &quot;! А если женщина все же бросила постылого поклонники , - садист очень обижается ...Ведь коварная подруга повредила самооценку *мачо* ... Любовник может женщину зарезать или руки топором ей отрубить... Как это уже было недавно в Перьми... Мужикам , конечно , легче отшивать поклонниц... Мужикам всё легче... Не зря у мусульман-мужчин есть специальная молитва-благодарность Аллаху за то , что создал их мужчинами.
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1 д.
Сергей Лепехов
Не обращайте внимания на бред Морены-Мораны, докатившейся уже до того, что отрицает очевидные вещи. То, что на сайтах знакомств красивых женщин буквально заваливают письмами, сообщениями, комплиментами и прочим - известно давно, но эта душевнобольная пытается уже и это отрицать, в очередной раз ставя всё с ног на голову и приводя в пример уже какие-то совсем нелепые единичные случаи...
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1 д.

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