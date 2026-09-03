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«Крылья Советов» паркында Казан халкы совет фильмын карый ала

Пәнҗешәмбе, 3 сентябрь көнне, «Крылья Советов» паркында «Ретро-пәнҗешәмбе» проекты кысаларында 1986 елгы «Курьер» дип аталган совет комедиясен бушлай күрсәтәләр.

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