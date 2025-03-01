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Мировые СМИ пытаются проанализировать скандал с Зеленским в Белом доме

Мировые СМИ пытаются проанализировать скандал с Зеленским в Белом доме

Украинская делегация покинула США без подписания каких-либо соглашений. Американская и европейская пресса, осмысляя словесную перепалку Зеленского, Трампа и Вэнса в Овальном кабинете, акцентируют внимание на разных вещах«Взрыв в Белом доме», фиаско, скандал — в таких выражениях мировые СМИ описывают приезд в Белый дом Владимира Зеленского.

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