12 Кто же мы?

Вопрос: Владимир Николаевич, я предприниматель, мне тоже известно, что многие состоятельные люди пользуются услугами сельских жителей, способных грамотно выращивать, хранить сельхозпродукцию, которая действительно превосходит по вкусовым качествам произведенную в крупных хозяйствах.
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