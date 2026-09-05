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12 Кто же мы?

12 Кто же мы?

Вопрос: Владимир Николаевич, я предприниматель, мне тоже известно, что многие состоятельные люди пользуются услугами сельских жителей, способных грамотно выращивать, хранить сельхозпродукцию, которая действительно превосходит по вкусовым качествам произведенную в крупных хозяйствах.

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