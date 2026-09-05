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Глава «Роснефти» поздравил Путина с запуском проекта «Восток Ойл»

Президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты Север в рамках крупного арктического проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае.

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