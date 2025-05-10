Весь мир содрогается от новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Такое заявление сделал президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре во время лекции в Российском химико-технологическом университете имени Д.
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