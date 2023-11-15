«Готов пройти детектор лжи»: возмущенный Тарасов заявил о вранье Бузовой

Футболист разнёс интервью бывшей жены. Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова Социальные сетиМожно запасаться попкорном: разборки Ольги Бузовой с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым получили продолжение спустя 7 лет после развода.
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