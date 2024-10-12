Коронавирусная пандемия снизила температуру Луны

Астрофизики поделились любопытными данными со спутника Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Он летает вокруг Луны, на высотах от 20 до 165 километров, и в наборе научного оборудования есть радиометр — прибор для измерения мощности излучения.
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