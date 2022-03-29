Футболист «Ростова» Норманн заявил о нежелании возвращаться в Россию

Футбол , 29 мар, 00:19 0 Футболист Норманн, арендованный у «Ростова» «Норвичем», не хочет возвращаться в Россию Футболист «Ростова» и сборной Норвегии Матиас Норманн, который играет на правах аренды за «Норвич», заявил, что не хочет возвращаться летом в российский клуб Матиас Норманн (в центре) (Фото: globallookpress) Футболист сборной Норвегии Матиас Норманн, который был арендован английским «Норвич Сити» у «Ростова», заявил в интервью норвежскому TV 2, что не хочет возвращаться в Россию летом из аренды.