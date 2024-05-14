Стало известно о задержании ещё одного военного чиновника министерства обороны. Как видится, чистка оборонного ведомства продолжается.
В минобороны снова громкое задержание
Комментарии
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лл
лина любимцева
Откуда же Шойгу знал? Он только что с дуба рухнул!!
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8 час.
Алексей Павлов
Этот гадюшник перешёл от Советской Армии. Забыли, как солдатики и матросики генеральские дачи бесплатно строили из материалов, предназначенных для нужд армии (казармы, объекты армейской инфраструктуры). А офицеры низшего звена подрабатывали (и таксистами в т.ч.). А их жалованье куда уходило? Безнаказанность была полнейшая, как и сейчас. Круговая порука: хапай что можешь, но не забывай поделиться с начальством! Похоже порядок начали наводить? Надолго ли?
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3 час.
Vasil Cornev
Не гони пургу на Советскую Армию! Вся эта нечисть пришла к нам с "перестройкой, демократией и гласностью"!
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2 час.
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