Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Евгения Болотова
    Как мелок человек... Но всё же есть и те гордиться кем мы можем. Они не продадут и не посмеют очернить всё то, чем в ...Иноагент-предател...
  • Vasil Cornev
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    Этих педерастов, обоих, уже сегодня следовало бы растереть как плевок на асфальте, что бы и упоминания о них не было!Иноагент-предател...

В минобороны снова громкое задержание

В минобороны снова громкое задержание

Стало известно о задержании ещё одного военного чиновника министерства обороны. Как видится, чистка оборонного ведомства продолжается.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Откуда же Шойгу знал?   Он только что  с дуба рухнул!!
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8 час.
Алексей Павлов
Этот гадюшник перешёл от Советской Армии. Забыли, как солдатики и матросики генеральские дачи бесплатно строили из материалов, предназначенных для нужд армии (казармы, объекты армейской инфраструктуры). А офицеры низшего звена подрабатывали (и таксистами в т.ч.). А их жалованье куда уходило? Безнаказанность была полнейшая, как и сейчас. Круговая порука: хапай что можешь, но не забывай поделиться с начальством! Похоже порядок начали наводить? Надолго ли?
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3 час.
Vasil Cornev
Не гони пургу  на Советскую Армию! Вся эта нечисть пришла к нам с &quot;перестройкой, демократией и гласностью&quot;!
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2 час.

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