В минобороны снова громкое задержание

Алексей Павлов

Этот гадюшник перешёл от Советской Армии. Забыли, как солдатики и матросики генеральские дачи бесплатно строили из материалов, предназначенных для нужд армии (казармы, объекты армейской инфраструктуры). А офицеры низшего звена подрабатывали (и таксистами в т.ч.). А их жалованье куда уходило? Безнаказанность была полнейшая, как и сейчас. Круговая порука: хапай что можешь, но не забывай поделиться с начальством! Похоже порядок начали наводить? Надолго ли?