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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лукаку установил рекорд отбора на Евро, забив 14 голов за сборную Бельгии

Лукаку установил рекорд отбора на Евро, забив 14 голов за сборную Бельгии

Форвард, выступающий за сборную Бельгии, забил 14 голов на отборочном этапе чемпионата Европы 2024 года.

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