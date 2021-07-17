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Яннис Адетокумбо – о блок-шоте: «Когда вспоминаешь прошлое, говорит твое эго. Надо двигаться дальше»

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо во время пресс-конференции заявил, что старается забыть о своем фантастическом блок-шоте в четвертом матче финальной серии с «Санз» (2-2) и думать о предстоящих играх.

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