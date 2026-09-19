Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Двойной удар по ЕС, или Почему для него война лучше мира.

Двойной удар по ЕС, или Почему для него война лучше мира.

Главное правило жизни состоит в том, что за всё надо платить, и нормальные люди про это хорошо знают.

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