Двойной удар по ЕС, или Почему для него война лучше мира.

Главное правило жизни состоит в том, что за всё надо платить, и нормальные люди про это хорошо знают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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- Мне шестой десято...
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