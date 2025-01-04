Позорище: золотые медали с Олимпиады в Париже заржавели за 4 месяца

До сих пор не прекращают долетать дикие последствия от макроновской олимпиады. Это, вообще, надо было суметь, конечно: на фоне того дурдома, который в мире творится, на фоне войн, авиакатастроф и падения режимов – всё равно до сих пор продолжает выделяться тот бардак, который развёл старина Маню у себя в Париже.
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