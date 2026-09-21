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Президент Финляндии Стубб указал на излишнюю реакцию разведслужб на Россию

Президент Финляндии Стубб указал на излишнюю реакцию разведслужб на Россию

Президент Финляндии Александр Стубб выступил с критикой некоторых разведывательных служб за излишне тревожные оценки ситуации вокруг России.

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