Mullin: DHS Investigating 1,620 Non-Citizen Voter Fraud Cases Authored by AG News Staff via American Greatness, The Department of Homeland Security is investigating 1,620 cases of alleged voter fraud involving noncitizens and reviewing hundreds of thousands of additional cases, DHS Secretary Markwayne Mullin said.
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