МЕСТЬ НЕДОВОЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛОВ, ВЫДАЧА ВОЕННОЙ ТАЙНЫ И КТО ОТВЕТИТ ЗА ПРОРЫВ ВСУ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: ГЛАВНОЕ ЗА НОЧЬ И УТРО 15 АВГУСТА

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Вторжение в Курск - месть недовольных генералов? Наглядные плоды отчётности, пиара и красивых позитивных картинок для начальства, но не для людей, не для граждан страны - почему так происходит? Владимир Путин чётко дал понять, что "заиграть" ситуацию, сложившуюся на границе России, не удастся.

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