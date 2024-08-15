МЕСТЬ НЕДОВОЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛОВ, ВЫДАЧА ВОЕННОЙ ТАЙНЫ И КТО ОТВЕТИТ ЗА ПРОРЫВ ВСУ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: ГЛАВНОЕ ЗА НОЧЬ И УТРО 15 АВГУСТА

Вторжение в Курск - месть недовольных генералов? Наглядные плоды отчётности, пиара и красивых позитивных картинок для начальства, но не для людей, не для граждан страны - почему так происходит? Владимир Путин чётко дал понять, что "заиграть" ситуацию, сложившуюся на границе России, не удастся.
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